Сбер начал новый сезон эковолонтерства

Началась всероссийская серия экологических акций «Зелёная весна» от Сбера

Стартовала всероссийская серия экологических акций «Зеленая весна» от Сбера. Весенний марафон заботы о природе включает федеральные партнерские акции «Сад памяти», «День Волги», «Весенний кубок чистоты Чистых игр», которые ежегодно поддерживает Сбер, а также собственные волонтерские мероприятия в регионах. В этом году в рамках сезона пройдет более 500 активностей – это субботники, мастер-классы, высадки деревьев и экоквизы от региональных подразделений Сбера.

«Когда начинаешь общаться с участниками экологических движений, понимаешь, какая огромная сила кроется в простых людях. Так, одна из участниц акции рассказала историю о своём родном дворе, который всего за месяц превратился из заброшенного пустыря в уютный сквер силами соседей. Подобных примеров тысячи, и я горжусь тем, что Сбер активно вовлекается в подобные проекты. Только в прошлом году свыше 50 тысяч сотрудников и 150 тысяч клиентов откликнулись на наши экологические инициативы. Такие акции помогают людям почувствовать личную ответственность за состояние окружающей среды. Это история про то, как малыми усилиями реально достичь больших результатов», — сказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская.

При поддержке Сбера в рамках международной акции «Сад памяти» волонтеры высадят по 80 деревьев, создав Аллеи Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны в восьми городах-героях. Также в рамках акции будет высажено 27 млн деревьев — в память о каждом погибшем. Принять участие в акции просто: достаточно найти удобную локацию и зарегистрироваться.

20 мая Сбер пятый год подряд проведет экологическую акцию «Дань Волге в День Волги». В 15 городах на берегах Волги состоятся субботники, плоггинг-соревнования по сбору мусора и другие экоакции с участием сотрудников, клиентов банка и их семей. Также насладиться природными красотами Волги клиенты Сбера смогут на открытии экотропы «Волжский променад» в г. Мариинский Посад (республика Чувашия). Вместе с открытием тропы состоится субботник, в котором смогут принять участие все желающие. Анонс этой и других активностей можно найти в календаре на платформе «Сберегаем вместе».

С 25 апреля по 25 мая пройдет «Весенний кубок чистоты» — командные плоггинг-соревнования в 38 населенных пунктах страны. Любой желающий может найти игру в своём городе и записаться для участия в календаре мероприятий «Сберегаем вместе», а также на сайте «Чистых игр».

Также 31 мая Сбер проведёт традиционный ежегодный благотворительный забег «Зелёный Марафон», в рамках которого пройдут волонтерские и экоакции в 60 городах России.