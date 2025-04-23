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13:33, 23 апреля 2025Интернет и СМИ

Сообщение об избитом мигрантами ветеране СВО оказалось фейком

Сообщение об избитом мигрантами до полусмерти ветеране СВО оказалось фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Геополитика»

В сети распространились сообщения о том, что толпа мигрантов якобы до полусмерти избила ветерана СВО. Однако данная информация оказалась фейком.

Соответствующий пост в среду, 23 апреля, опубликовал анонимный Telegram-канал «Геополитика». Авторы публикации заявили, что причиной потасовки стала нашивка с буквой Z на форме. В качестве подтверждения информации было приведено видео, на котором видно, как несколько человек валят мужчину в военной форме на землю, а потом бьют его ногами. Где и когда именно произошел конфликт, не уточнялось.

Однако данная информация не соответствует действительности. Распространяемый ролик был снят в сентябре прошлого года в украинском Ивано-Франковске. Житель города случайно снял на видео драку между участником боевых действий и группой молодых людей. Выяснилось, что они агрессивно отреагировали на просьбу военного о материальной помощи. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Информация об избиении ветерана СВО мигрантами не получила распространения в СМИ.

Анонимный Telegram-канал сообщил о том, что толпа мигрантов якобы избила участника спецоперации. Данная информация не подтвердилась, растиражированное видео в действительности было снято на Украине.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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