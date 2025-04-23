Сообщение об избитом мигрантами ветеране СВО оказалось фейком

Сообщение об избитом мигрантами до полусмерти ветеране СВО оказалось фейком

В сети распространились сообщения о том, что толпа мигрантов якобы до полусмерти избила ветерана СВО. Однако данная информация оказалась фейком.

Соответствующий пост в среду, 23 апреля, опубликовал анонимный Telegram-канал «Геополитика». Авторы публикации заявили, что причиной потасовки стала нашивка с буквой Z на форме. В качестве подтверждения информации было приведено видео, на котором видно, как несколько человек валят мужчину в военной форме на землю, а потом бьют его ногами. Где и когда именно произошел конфликт, не уточнялось.

Однако данная информация не соответствует действительности. Распространяемый ролик был снят в сентябре прошлого года в украинском Ивано-Франковске. Житель города случайно снял на видео драку между участником боевых действий и группой молодых людей. Выяснилось, что они агрессивно отреагировали на просьбу военного о материальной помощи. Полиция возбудила уголовное дело по факту случившегося.

Информация об избиении ветерана СВО мигрантами не получила распространения в СМИ.

Анонимный Telegram-канал сообщил о том, что толпа мигрантов якобы избила участника спецоперации. Данная информация не подтвердилась, растиражированное видео в действительности было снято на Украине.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».