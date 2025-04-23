Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:43, 23 апреля 2025Мир

В Кремле заявили о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: Ведется подготовительная работа к встрече Путина и Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

На данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для Le Point.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведутся подготовительные работы», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь отметил, что решение украинского кризиса невозможно без восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Песков заявлял, что в графике президента России пока нет контактов с американским коллегой. Однако, по его словам, контакты лидеров двух стран могут быть оперативно согласованы при необходимости.

18 марта Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. Кроме того, главы государств обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может воевать еще три года, прежде чем потеряет всю страну». Трамп раскритиковал Зеленского из-за вреда переговорам по Украине

    Медведев отреагировал на слова Трампа о Крыме

    Европейский дипломат раскрыл детали отправки миротворцев на Украину

    Популярная российская блогерша описала цены в США словами «нельзя так людей обманывать»

    Раскрыты масштабы разрушений после мощного землетрясения в Стамбуле

    Весившая около 140 килограммов рэперша Lizzo назвала секрет экстремального похудения

    Премьер-министр Чехии отреагировал на «угрозы» Дмитрия Медведева в адрес Гашека

    Раскрыта возможная дата следующей встречи Путина и Уиткоффа

    iPhone 16e оказался популярнее iPhone SE

    Россияне ограбили свою приемную дочь после ее совершеннолетия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости