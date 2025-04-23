В Кремле заявили о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: Ведется подготовительная работа к встрече Путина и Трампа

На данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для Le Point.

«Эта встреча должна быть продуктивной. И Трамп, и Путин хотят результатов. Именно поэтому ведутся подготовительные работы», — сказал представитель Кремля.

Также пресс-секретарь отметил, что решение украинского кризиса невозможно без восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Песков заявлял, что в графике президента России пока нет контактов с американским коллегой. Однако, по его словам, контакты лидеров двух стран могут быть оперативно согласованы при необходимости.

18 марта Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились нормализовать отношения двух стран. Кроме того, главы государств обсудили спектр направлений, по которым Москва и Вашингтон могли бы наладить взаимодействие.