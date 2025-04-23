Зеленский заявил о готовности немедленно прекратить огонь

Зеленский: Украина настаивает на немедленном и полном прекращении огня

Украина настаивает на немедленном и полном прекращении огня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что на этих условиях предлагали мир и США 11 марта этого года. По его словам, выполнение этих условий возможно при условии желания у двух сторон.

Ранее в Кремле заявили, что не знают содержание мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «никто бы не делал его публичным».