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14:48, 23 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности немедленно прекратить огонь

Зеленский: Украина настаивает на немедленном и полном прекращении огня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина настаивает на немедленном и полном прекращении огня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Мы в Украине настаиваем на немедленном, полном и безусловном прекращении огня», — заявил украинский лидер.

Зеленский добавил, что на этих условиях предлагали мир и США 11 марта этого года. По его словам, выполнение этих условий возможно при условии желания у двух сторон.

Ранее в Кремле заявили, что не знают содержание мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «никто бы не делал его публичным».

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