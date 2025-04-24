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15:14, 24 апреля 2025Россия

Дрон ВСУ впервые пролетел тысячу километров и сбросил ФАБ на российское предприятие

Shot: Украинский дрон впервые сбросил авиабомбу на предприятие в Елабуге
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Дрон ВСУ пролетел тысячу километров и сбросил авиабомбу ФАБ-100 на российское предприятие в Татарстане. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о модификации беспилотника А-22 «Лисица». Недавний налет на Елабугу стал первым случаем применения этого дрона в качестве бомбардировщика, утверждает канал.

Целью атаки стало одно из расположенных в Елабуге предприятий. Несмотря на успешный сброс, масштабных последствий удалось избежать — 100-килограммовая бомба не взорвалась.

Украинские беспилотники атаковали Татарстан 23 апреля. Попытка атаки была предпринята около 12:20 по московскому времени. В тот же день было опубликовано видео с уничтожением одного из дронов.

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