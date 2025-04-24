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23:45, 24 апреля 2025Бывший СССР

Дроноводы вынудили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта

Дроновод Вохан: ВСУ не идут в атаку группами с техникой из-за уязвимости к БПЛА
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Российские дроноводы вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказаться от контратак большими группами и с применением военной техники на одном из участков запорожского направления. Все дело в их уязвимости перед БПЛА, рассказал начальник рассчета операторов ударных дронов 91-го полка 42-й дивизии российской группировки «Днепр» с позывным Вохан, передает РИА Новости.

«Противник оставил попытки продвинуться вперед. В последнее время он пытается наносить огневое поражение дальнобойными средствами и малыми пешими группами пытается прощупать нашу оборону. И уже давно не применяет технику по причине больших потерь и ее уязвимости нашими средствами поражения», — уточнил военнослужащий ВС РФ.

Другой оператор расчета Денис заявил, что во время дежурства дроноводы активно бьют по позициям ВСУ неподалеку от Работино, уничтожая их укрепления. «Они больше не ходят свободно, как раньше, мы этому подсбили. Ну, может быть, человек десять уничтожены», — добавил он.

Ранее в РФ представили антидроновые системы «Солярис» для обнаружения и борьбы с беспилотниками. Разработчики отмечают, что несколько таких комплексов могут обеспечить круговую защиту большого предприятия.

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