Дроноводы вынудили ВСУ отказаться от техники на одном из участков фронта

Дроновод Вохан: ВСУ не идут в атаку группами с техникой из-за уязвимости к БПЛА

Российские дроноводы вынудили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказаться от контратак большими группами и с применением военной техники на одном из участков запорожского направления. Все дело в их уязвимости перед БПЛА, рассказал начальник рассчета операторов ударных дронов 91-го полка 42-й дивизии российской группировки «Днепр» с позывным Вохан, передает РИА Новости.

«Противник оставил попытки продвинуться вперед. В последнее время он пытается наносить огневое поражение дальнобойными средствами и малыми пешими группами пытается прощупать нашу оборону. И уже давно не применяет технику по причине больших потерь и ее уязвимости нашими средствами поражения», — уточнил военнослужащий ВС РФ.

Другой оператор расчета Денис заявил, что во время дежурства дроноводы активно бьют по позициям ВСУ неподалеку от Работино, уничтожая их укрепления. «Они больше не ходят свободно, как раньше, мы этому подсбили. Ну, может быть, человек десять уничтожены», — добавил он.

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