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15:52, 24 апреля 2025Мир

Европу жестко раскритиковали за абсурдную позицию по Украине

Профессор Дизен: Неучастие Европы в переговорах с Россией по Украине абсурдно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

То, что Европа не принимает участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, является абсурдом. Таким образом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал действия европейских политиков в социальной сети Х.

«Это просто абсурд, что только США и Россия ведут переговоры. Необходима интенсивная дипломатия, которая положит конец конфликту на Украине», — подчеркнул эксперт.

Также Дизен задался вопросом, почему другие страны, в частности европейские, оправдывают свое неучастие в обсуждении мира на Украине якобы «риском легитимизации противника».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль видит разногласия между США, Украиной и Европой в переговорном процессе по урегулированию конфликта. Он указал на то, что это послужило причиной срыва встречи представителей стран в Лондоне.

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