Идею просить разрешения соседей на сдачу квартиры в аренду назвали незаконной

Юрист Добровольская: Согласование сдачи жилья в аренду с соседями незаконно

Обязательное согласование с соседями сдачи квартиры в аренду незаконно. Так идею властей оценила председатель Московской областной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская в беседе с «Радио 1».

«У нас в гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений», — рассказала специалистка.

Поэтому инициатива депутатов не соотносится с действующим законодательством. По словам Добровольской, мера может привести к скандалам между жильцами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который должен обязать россиян письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры внаем. Однако речь идет о случаях, если жилье сдается без договора.