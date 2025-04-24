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12:45, 24 апреля 2025Экономика

Идею просить разрешения соседей на сдачу квартиры в аренду назвали незаконной

Юрист Добровольская: Согласование сдачи жилья в аренду с соседями незаконно
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Обязательное согласование с соседями сдачи квартиры в аренду незаконно. Так идею властей оценила председатель Московской областной коллегии адвокатов, кандидат юридических наук, почетный адвокат России Светлана Добровольская в беседе с «Радио 1».

«У нас в гражданском кодексе и в Конституции Российской Федерации заключено исключительное право собственности людей на то имущество, которое им принадлежит. Это значит, что лицо имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим ему на праве собственности в полном объеме без каких-либо ограничений», — рассказала специалистка.

Поэтому инициатива депутатов не соотносится с действующим законодательством. По словам Добровольской, мера может привести к скандалам между жильцами.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который должен обязать россиян письменно согласовывать с соседями сдачу квартиры внаем. Однако речь идет о случаях, если жилье сдается без договора.

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