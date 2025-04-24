Лондон снял санкции

Великобритания исключила Министерство обороны и МВД Сирии из санкционного списка

Великобритания исключила Министерство обороны, МВД, а также ряд сирийских СМИ и разведывательных структур из санкционного списка. Об этом сообщает Министерство финансов Соединенного Королевства на своем официальном сайте.

«Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: Министерство внутренних дел, Министерство обороны», — сказано в документе.

Под отмену санкций также попали крупнейшие сирийские медиакомпании, включая ORTAS, Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.

6 марта правительство Великобритании сняло санкции с некоторых сирийских банков, включая Центробанк страны. Всего из списка тогда исключили 24 позиции, внесенные в него в период с 2011 по 2014 год, когда Сирией руководил покинувший ее в декабре Башар Асад.