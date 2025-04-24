Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:52, 24 апреля 2025Мир

Лондон снял санкции

Великобритания исключила Министерство обороны и МВД Сирии из санкционного списка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Jasso / Reuters

Великобритания исключила Министерство обороны, МВД, а также ряд сирийских СМИ и разведывательных структур из санкционного списка. Об этом сообщает Министерство финансов Соединенного Королевства на своем официальном сайте.

«Следующие позиции были исключены из консолидированного списка, на них больше не распространяется действие мер по замораживанию активов: Министерство внутренних дел, Министерство обороны», — сказано в документе.

Под отмену санкций также попали крупнейшие сирийские медиакомпании, включая ORTAS, Sama TV, Cham Press TV и Al Watan.

6 марта правительство Великобритании сняло санкции с некоторых сирийских банков, включая Центробанк страны. Всего из списка тогда исключили 24 позиции, внесенные в него в период с 2011 по 2014 год, когда Сирией руководил покинувший ее в декабре Башар Асад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиняемый в мошенничестве генерал Попов получил срок в колонии

    Захарова раскритиковала породивший множество мемов фильм о Казахстане

    Россиянин получил 7 лет за кражу 14 упаковок яиц

    Boeing признал потерю китайского рынка

    Раскрыт размер пенсии ведущей «Давай поженимся!»

    Женщина расправилась с укусившей ее огромной коброй и принесла змею в больницу

    Директора российского дома-интерната задержали по делу о мошенничестве

    В России нарастили выпуск двигателей для БМП-3

    В МИД ответили на вопрос о готовности России к уступкам по Украине

    В России объяснили обсуждения в США снятия санкций с «Северного потока-2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости