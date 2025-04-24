Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 24 апреля 2025Мир

Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

Рар: Европа поняла, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему страны Европы понемногу пересматривают свои позиции в отношении Украины. Его слова приводит газета «Взгляд».

По его мнению, европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к США и отвергать предложения президента Дональда Трампа по мирному процессу на Украине. Этим якобы и объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих».

«Европейцы просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – посчитал политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки.

Рар также выразил мнение, что если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и «абсолютно проигрышную ситуацию», а Украина может быть разделена.

Ранее Рар посчитал, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет эскалации конфликта на Украине. Он отметил, что это подтверждают слова политика о намерении передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо требование США к России в рамках соглашения по Украине

    Названы самые трудноизлечимые виды рака

    Раскрыта судьба сброшенной с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

    На вооружении ВСУ заметили гаубицу времен Второй мировой

    Иран предложил США заключить промежуточное соглашение

    Иностранка подожгла сухую траву в Подмосковье и оказалась выдворена из России

    В Совбезе Пакистана назвали несправедливой реакцию Индии на теракт в Кашмире

    Популярный российский комик показал ужин в Италии почти за пять тысяч рублей и расстроился

    Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

    Дина Саева похвасталась кубиками пресса на фото в кроп-топе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости