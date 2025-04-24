Объяснен пересмотр позиции Европы в отношении Украины

Рар: Европа поняла, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему страны Европы понемногу пересматривают свои позиции в отношении Украины. Его слова приводит газета «Взгляд».

По его мнению, европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к США и отвергать предложения президента Дональда Трампа по мирному процессу на Украине. Этим якобы и объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих».

«Европейцы просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – посчитал политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на уступки.

Рар также выразил мнение, что если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и «абсолютно проигрышную ситуацию», а Украина может быть разделена.

Ранее Рар посчитал, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц хочет эскалации конфликта на Украине. Он отметил, что это подтверждают слова политика о намерении передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.