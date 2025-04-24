Порошенко заявил о зависимости будущего Европы от Украины

Порошенко на встрече с Сикорским заявил о зависимости Европы от Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на встрече с польским коллегой, министром иностранных дел Радославом Сикорским, заявил о зависимости стран Европы от Украины. Его слова передает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Мы убеждены, что будущее Европы на среднесрочную перспективу решается именно в Украине», — высказался политик.

Порошенко отметил, что предоставление гарантий безопасности для Украины является общим интересом. «Нашим общим интересом является достичь реального результата безопасности для Украины, Польши и трансатлантического сообщества», — сообщил он.

На встрече также обсуждался вопрос продолжения интеграции страны в Европейский союз. Политик поблагодарил Европу за поддержку демократии на Украине.

Ранее Порошенко раскритиковал власти Украины. Он заявил об узурпации власти со стороны действующего президента Владимира Зеленского.