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11:40, 24 апреля 2025Россия

Раскрыта модель атаковавших Татарстан беспилотников

Атаковавшие Елабугу дроны идентифицировали как UJ-22 Airborne и летучую лисицу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wikipedia

Атаковавшие Татарстан дроны идентифицировали как UJ-22 Airborne и «летучая лисица». Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

23 апреля украинские войска попытались нанести удар по Елабуге в Татарстане. Атака была отражена.

По данным канала, каждый из участвовавших в налете беспилотников способен нести по меньшей мере 80 килограммов взрывчатки. Дальность их полета составляет около 800 километров.

Ранее падение одного из долетевших до Татарстана беспилотников сняли на видео. На нем видно огненный шар, падающий с большой высоты. Также на кадрах можно заметить облако дыма — вероятно, в этом месте был перехвачен беспилотник.

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