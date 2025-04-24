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00:55, 24 апреля 2025Мир

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Трамп: Встреча с Путиным может состояться после поездки в Саудовскую Аравию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

В то же время американский лидер допустил, что встреча скорее всего пройдет после этой поездки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент ведется подготовительная работа к личной встрече Путина и Трампа. «Эта встреча должна быть продуктивной», — подчеркнул он. Представитель Кремля также добавил, что решение украинского кризиса невозможно без восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

18 марта состоялся телефонный разговор Путина и Трампа. Во время беседы лидеры стран договорились нормализовать отношения двух государств. В частности, они указали на возможность взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

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