В аэропорту Торонто открыли стрельбу

В аэропорту имени Пирсона в Торонто открыли стрельбу

В аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто открыли стрельбу. Об этом сообщила местная полиция на официальной странице в соцсети Х.

«В международном аэропорту Пирсон большое присутствие полиции. Взрослый мужчина открыл стрельбу», — говорится в публикации.

Правоохранители отметили, что это был единичный инцидент, и сейчас угрозы для людей в аэропорту нет.

Ранее в Москве неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. По имеющейся информации, мужчина с пистолетом ворвался в один из номеров, а далее постояльцы услышали звуки хлопков, напоминающие выстрелы. После этого он убежал.