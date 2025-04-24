Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:12, 24 апреля 2025Мир

В аэропорту Торонто открыли стрельбу

В аэропорту имени Пирсона в Торонто открыли стрельбу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cole Burston / Reuters

В аэропорту имени Пирсона в канадском Торонто открыли стрельбу. Об этом сообщила местная полиция на официальной странице в соцсети Х.

«В международном аэропорту Пирсон большое присутствие полиции. Взрослый мужчина открыл стрельбу», — говорится в публикации.

Правоохранители отметили, что это был единичный инцидент, и сейчас угрозы для людей в аэропорту нет.

Ранее в Москве неизвестный открыл стрельбу в гостинице «Восход» на Алтуфьевском шоссе. По имеющейся информации, мужчина с пистолетом ворвался в один из номеров, а далее постояльцы услышали звуки хлопков, напоминающие выстрелы. После этого он убежал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Трамп проведет митинг в честь 100 дней на посту президента

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости