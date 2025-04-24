В России высказались о возможном контроле США над ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция (АЭС) является собственностью России. Об этом заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, передает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала статью американской газеты The Wall Street Journal о предложении Вашингтона передать ему контроль над станцией в рамках урегулирования конфликта на Украине.
«Напомню, что имущественный комплекс ЗАЭС является собственностью Российской Федерации. (...) Подчеркну, ЭО ЗАЭС осуществляет свою деятельность в правовом поле РФ», — указала Яшина.
Ранее WSJ со ссылкой на источники сообщило, что США хотят дать ЗАЭС и окружающей территории нейтральный статус, чтобы взять ее под свой контроль.