Врач назвал веру в застой желчи маркетинговым приемом

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди отказываются от адекватной терапии тех или иных заболеваний, поскольку списывают все симптомы на застой желчи. Опасность веры в такую причину плохого самочувствия он назвал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.
Пыриков привел в качестве примера ситуацию, когда у человека есть высокий уровень холестерина в крови. По его словам, в этом случае врачи назначают статины, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт. Однако некоторые люди отказываются от препаратов и решают, что причина их состояния кроется в застое желчи. Однако, как подчеркнул доктор, если не принимать препараты, у человека может развиться атеросклероз.
«Пациент читает в интернете страшилки про эти лекарства, что они сажают печень и вызывают сахарный диабет. А вот если прочитать про тюбаж и грелку на желчный пузырь, то сразу якобы жизнь заиграет», ─ отметил врач. При этом Пыриков заверил, что в действительности списывание различных проблем со здоровьем на застой желчи изначально возникло как маркетинговый прием.
Ранее диетолог Регина Ахуньянова призвала никогда не пропускать завтрак. В противном случае, по ее словам, возникнет застой желчи.