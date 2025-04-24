Врач назвал веру в застой желчи маркетинговым приемом

Врач Пыриков: Из-за веры в застой желчи люди отказываются от адекватной терапии

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди отказываются от адекватной терапии тех или иных заболеваний, поскольку списывают все симптомы на застой желчи. Опасность веры в такую причину плохого самочувствия он назвал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Пыриков привел в качестве примера ситуацию, когда у человека есть высокий уровень холестерина в крови. По его словам, в этом случае врачи назначают статины, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт. Однако некоторые люди отказываются от препаратов и решают, что причина их состояния кроется в застое желчи. Однако, как подчеркнул доктор, если не принимать препараты, у человека может развиться атеросклероз.

«Пациент читает в интернете страшилки про эти лекарства, что они сажают печень и вызывают сахарный диабет. А вот если прочитать про тюбаж и грелку на желчный пузырь, то сразу якобы жизнь заиграет», ─ отметил врач. При этом Пыриков заверил, что в действительности списывание различных проблем со здоровьем на застой желчи изначально возникло как маркетинговый прием.

Ранее диетолог Регина Ахуньянова призвала никогда не пропускать завтрак. В противном случае, по ее словам, возникнет застой желчи.