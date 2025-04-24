Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:31, 24 апреля 2025Забота о себе

Врач назвал веру в застой желчи маркетинговым приемом

Врач Пыриков: Из-за веры в застой желчи люди отказываются от адекватной терапии
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nata Bene / Shutterstock / Fotodom

Нефролог Данила Пыриков заявил, что многие люди отказываются от адекватной терапии тех или иных заболеваний, поскольку списывают все симптомы на застой желчи. Опасность веры в такую причину плохого самочувствия он назвал в ролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Пыриков привел в качестве примера ситуацию, когда у человека есть высокий уровень холестерина в крови. По его словам, в этом случае врачи назначают статины, чтобы предотвратить инфаркт или инсульт. Однако некоторые люди отказываются от препаратов и решают, что причина их состояния кроется в застое желчи. Однако, как подчеркнул доктор, если не принимать препараты, у человека может развиться атеросклероз.

Материалы по теме:
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак. Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
Болезни сердца убивают россиян стремительнее, чем рак.Кто в зоне риска и как от них уберечься? Отвечает профессор
29 сентября 2022
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака. Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
Коварная болезнь легких убивает людей чаще рака.Почему о ней так мало знают и кто находится в группе риска?
16 ноября 2022

«Пациент читает в интернете страшилки про эти лекарства, что они сажают печень и вызывают сахарный диабет. А вот если прочитать про тюбаж и грелку на желчный пузырь, то сразу якобы жизнь заиграет», ─ отметил врач. При этом Пыриков заверил, что в действительности списывание различных проблем со здоровьем на застой желчи изначально возникло как маркетинговый прием.

Ранее диетолог Регина Ахуньянова призвала никогда не пропускать завтрак. В противном случае, по ее словам, возникнет застой желчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России выдвинут новые требования для мира на Украине. Что США хотят обеспечить Киеву?

    Ведущая прогноза погоды в прямом эфире сделала оговорку и скорчила гримасу

    Олимпийская чемпионка высказалась о возможных альтернативах Вяльбе на посту главы ФЛГР

    Зеленский объяснил борьбу Украины защитой США от русских

    Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

    В эффективности штрафов за аренду жилья без договора усомнились

    Новый посол Франции раскрыл отношение Парижа к России

    В ЕС появится маркировка для всех смартфонов

    Звезда сериала «Чики» снялась топлес

    Посол Нечаев потребовал от Германии признать геноцид народов СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости