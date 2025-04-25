В честь 80-летия Победы Сбер провел масштабную общероссийскую акцию Огонь Памяти

На мемориале в Щекутино зажгли Огонь Памяти от девяти частиц Вечного огня

В честь 80-летия Великой Победы в подмосковной деревне Щекутино зажгли уникальный Огонь Памяти на мемориале воинам 4-й дивизии народного ополчения Куйбышевского района Москвы, бойцами которой в том числе были сотрудники Гострудсберкасс. Сбер помог объединить память о героях войны и отдал дань подвигу сотрудников финансовой сферы, внесших вклад в Победу.

Впервые в истории зажжение прошло от девяти частиц пламени Вечного огня, взятого на мемориалах каждого из российских городов-героев — Севастополя, Керчи, Новороссийска, Волгограда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Тулы, Смоленска и Москвы.

В столице частицу пламени взяли от Вечного огня на Поклонной горе при участии солдат роты Почетного караула и 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

«Мне вспоминаются слова бессмертного произведения Роберта Рождественского: “Покуда сердца стучатся, — помните! Какою ценой завоевано счастье, — пожалуйста, помните!” Сбер уже 10 лет заботится о мемориале в Щекутино. Каждый год мы приезжаем к этому памятнику, чтобы поклониться героям 4-й дивизии народного ополчения, которые в 1941 году встали на защиту Москвы. Сегодня мы впервые провели здесь общероссийскую акцию, чтобы еще раз вспомнить и почтить подвиг 4-й дивизии. В этом году в инициативе принимают участие города-герои России, из которых накануне были доставлены частицы Вечного огня. Очень важно, что эти частицы объединились в единый Огонь Памяти — как символ единого подвига, памяти и общего вклада народа в Великую Победу», — рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Частицы пламени Сбер доставил на мемориал в подмосковное Щекутино в именных инкассаторских автомобилях банка, названных в честь городов-героев. В рамках акции памяти там прошел парад городов-героев: факелы с частицами огня из каждого населенного пункта пронесли действующие военнослужащие 202 зенитной ракетной бригады и ученики Пушкинской школы №1500, где при поддержке Сбера открыт музей 4-й Дивизии народного ополчения.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

4-я дивизия народного ополчения Куйбышевского района Москвы начала формироваться 2 июля 1941 года из сотрудников Наркомфина СССР, в ведомство которого входили Гострудсберкассы, приемником которых является Сбербанк. В ряды дивизии встали бухгалтеры, экономисты и кассиры. Сотрудники Сберкасс сражались на подступах к Москве, а в тылу собирали деньги для фронта, организовывали военные займы, переводили пособия семьям солдат.

Фото: Павел Ткачук / «Лента.ру»

Сбер сохраняет историческую память о вкладе в Победу. С 2015 года компания шефствует над мемориалом в Щекутино, где похоронены более 200 бойцов 4-й дивизии: проводит реставрационные работы, высаживает деревья, организует памятные акции.

По всей стране сотрудники банка традиционно участвуют в акциях «Бессмертного полка», высаживают «Сады Памяти», благоустраивают воинские захоронения и проводят мероприятия по сохранению памяти поколений. Сбер в том числе оказывает и комплексную поддержку ветеранам и пенсионерам — бывшим сотрудникам банка, которые получают адресную помощь, лекарства и продуктовые наборы.

В год 80-летия Победы Сбер как технологический партнер цифрового шествия «Бессмертного полка» создал уникальное интерактивное пространство, где каждый герой будет вписан в цифровую летопись Победы. В отделениях банка клиентам бесплатно раздадут 2,5 миллиона георгиевских ленточек.