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07:32, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Малышева отчитала россиян за одну особенность поведения

Врач Малышева в эфире «Жить здорово!» отчитала пренебрегающих здоровьем россиян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскритиковала одну особенность поведения россиян. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

В студии Малышева беседовала с пациентом, который пожаловался на проблемы с сердцем. Когда специалистка спросила, какой вид аритмии у него выявили врачи, мужчина признался, что не помнит точный диагноз. В ответ телеведущая отчитала пренебрегающих здоровьем россиян.

«Я вот всем советую отдать себе отчет в одном: ваша жизнь нужна только вам. Если вы не помните, что в вашей [медицинской] карте, никто не помнит, понятно? Врач не может помнить 20 тысяч пациентов, которые у него были», — обратилась Малышева к зрителям.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала преимущество России перед другими странами. Она прокомментировала исследование финских ученых, которые обнаружили в протеиновых коктейлях тяжелые металлы, вызывающие рак.

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