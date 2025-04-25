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19:58, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

Россияне описали идеального партнера для свиданий

«VK Знакомства»: 76 % россиян считают интеллект важнее физической формы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hananeko_Studio / Shutterstock / Fotodom  

Дейтинг-сервис «VK Знакомства» опросил 3000 человек из разных регионов России и выяснил, какими качествами должен обладать идеальный партнер для свиданий. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что 76 процентов россиян считают интеллект важнее физической формы. При это этом 94 процента опрошенных заметили, что он крайне важен для гармоничных отношений, а 28 процентов респондентов назвали принципиальным наличие у партнера высшего образования.

Женщины чаще выбирают партнера с дипломом. Мужчины в этом вопросе менее требовательны: для 40 процентов из них уровень образования не имеет никакого значения. Однако мужчины чаще готовы поддержать общение на серьезные интеллектуальные темы.

Самым ценным интеллектуальным качеством россияне называют широкий кругозор (22 процента). Каждый пятый респондент ценит богатый словарный запас и умение четко излагать мысли, еще 18 процентов — нестандартное мышление.

Однако, несмотря на общую тенденцию оценивать партнера по уму, каждый третий мужчина (29 процентов) считает, что физическая форма для девушки важнее интеллекта. Среди женщин такого мнения придерживается всего 14 процентов.

Половине опрошенных не важно, занимается ли партнер физической активностью, если общаться с ним интересно. Еще треть считают спорт признаком заботы о себе. При этом 10 процентов опрошенных признались, что негативно относятся к чрезмерному увлечению спортом.

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