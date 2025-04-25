Слухи о снятии денег за входящие звонки с некоторых номеров в пользу ВСУ оказались фейком

Слухи о снятии денег за входящие звонки с некоторых номеров в пользу ВСУ — фейк

В социальных сетях уже несколько лет распространяется скриншот с призывов не брать трубку, если поступают звонки с номеров, начинающихся на +380, 055, 045, 065. В противном случае, как утверждается на картинке, со счета мобильного телефона спишутся деньги на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эта информация является фейком. Списание денег за входящие звонки незаконно, если абонент не находится в роуминге, и технически неосуществимо, напоминает ТАСС.

«Не брать трубку никогда, если входящие номера начинаются с +380, 055, 045, 065. Снимают деньги на украинскую армию даже за входящий звонок. Передаем дальше», — написано на картинке с флагом Украины. Примечательно, что ежегодно пересылается одно и то же фейковое сообщение без каких либо изменений

Известно, что телефонный код +380 действительно является международным кодом телефонной связи Украины. Остальные префиксы не существуют. То есть позвонить с номеров +045, +055, +065 невозможно.

К тому же в России с 2006 года действуют поправки в закон «О связи», согласно которым люди не платят за телефонное соединение, установленное в результате вызова другим абонентом. Исключение — звонки при помощи телефониста с оплатой за счет вызываемого пользователя. Таким образом, принцип «платит звонящий» закреплен в законе уже почти два десятка лет, а значит, за соединение при входящем звонке тот, кому звонят, не платит.

Эту информацию подтвердили ТАСС телефонные операторы, «При нахождении абонента на территории России на всех тарифах входящие звонки бесплатны», — отметили в «Мегафоне». Представители еще одного оператора связи, Tele2, сообщили, что не фиксируют роста количества входящих звонков с номеров с префиксом +380 в адрес своих абонентов. «Для обеспечения безопасности общения клиентов Tele2 , однако рекомендовали не брать трубку и не отвечать в мессенджерах незнакомым адресатам», — объяснили там.

В 2024 году генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал «КП», что слух с платными входящими звонками был опровергнут еще в 2014 году. И буквально каждые два года появляется информация, что некие мошенники при исходящем звонке могут списать с вас какие-то деньги. Это уже опровергали в России, Казахстане и других странах.

Нет, это невозможно. Тем более, что в нынешних условиях представить себе неконтролируемые звонки с территории Украины сложно. Гораздо проще, чем и пользуются сегодня злоумышленники, развернуть свою инфраструктуру на российской территории с использованием сетевого оборудования и сим-банков с большим пулом российских же номеров для своих операций. Поэтому разговоры о том, что они так демаскировались бы, рискуя каждым звонком с украинских номеров, который будут блокировать вместе со всей сетевой инфраструктурой, считаю бредом. Они пользуются российской инфраструктурой для своей же маскировки Игорь Бедеров генеральный директор компании «Интернет-розыск»

Годом ранее эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин посоветовал при получении таких панических сообщений всегда проверять их подлинность. Также эксперт порекомендовал пользователям, которые боятся за сохранность своих данных, использовать облачные хранилища.

Вакулин добавил, что у некоторых операторов есть функция «Звонок за счет друга». При этом человек, которому поступит входящий вызов за его счет, будет предупрежден об этом.

Фейковое сообщение не получило распространения в отечественных СМИ, однако данные с опровержением публикуются регулярно.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».