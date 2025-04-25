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13:20, 25 апреля 2025Экономика

Союзник США пошел на чрезвычайные меры из-за пошлин Трампа

Kyodo: Япония приняла чрезвычайные экономические меры из-за пошлин США
Кирилл Луцюк

Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Правительство Японии подготовило пакет чрезвычайных экономических мер, направленных на борьбу с негативными последствиями повышенных пошлин, к которым прибегли власти США. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Власти страны надеются развеять опасения, что пошлины США подорвут японский экспорт и нанесут ущерб ее экономике. Поэтому Токио намерен поддерживать корпоративное финансирование и стимулировать потребление. Также речь идет о снижении цен на горючее до 10 иен за литр и предоставлении субсидий на оплату счетов за электроэнергию. Еще одна мера — расширение сферы кредитования с низкими процентными ставками для небольших компаний.

Обосновывая адекватность таких шагов, премьер-министр Японии Сигэру Исиба констатировал, что пошлины США могут нанести существенный ущерб японской промышленности, от которой зависит положение всей экономики. Речь идет об автомобилестроении и сталелитейном секторе.

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В ходе недавних переговоров министра финансов США Скотта Бессента с его японским коллегой Кацунобу Като, последний назвал тарифы Трампа крайне прискорбными и призвал Вашингтон пересмотреть столь мощное усиление протекционистских мер. В свою очередь представители Белого дома сосредоточились не только на торговых вопросах, но и призвали Токио взять на себя большую часть расходов на размещение американских войск.

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