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17:18, 25 апреля 2025Мир

Трамп описал переговоры по Украине одним словом

Трамп: Переговоры по Украине продвигаются, но ситуация хрупкая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация остается хрупкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«По России и Украине все продвигается. Мы сохраняем надежду. Все очень хрупко», — сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что сделка по Ирану идет хорошо. Он подчеркнул, что многие из этих вещей не должны были случиться, но бывший американский лидер Джо Байден не смог решить эти проблемы.

Ранее Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что просто хочет добиться мира на Украине настолько быстро, насколько возможно.

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