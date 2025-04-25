Трамп описал переговоры по Украине одним словом

Трамп: Переговоры по Украине продвигаются, но ситуация хрупкая

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, но ситуация остается хрупкой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

«По России и Украине все продвигается. Мы сохраняем надежду. Все очень хрупко», — сказал глава Белого дома.

Трамп также отметил, что сделка по Ирану идет хорошо. Он подчеркнул, что многие из этих вещей не должны были случиться, но бывший американский лидер Джо Байден не смог решить эти проблемы.

Ранее Трамп отказался от дедлайна в урегулировании конфликта на Украине. Он уточнил, что просто хочет добиться мира на Украине настолько быстро, насколько возможно.