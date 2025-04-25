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00:14, 25 апреля 2025Мир

В Госдепе опровергли претензии к США насчет Украины

Представитель Госдепа Брюс: США не требуют от Киева большего, чем от Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: KUBANOV PAVLO UKR / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она сказала об этом в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнула Брюс.

Так она ответила на вопрос о том, просят ли Штаты для урегулирования от Украины больше, чем от РФ.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что уступки России в рамках мирного урегулирования подразумевают прекращение огня и отказ от захвата всей территории Украины. До этого политик также рассказал, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, но предпочел не раскрывать его конкретные сроки.

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