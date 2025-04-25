В Госдепе опровергли претензии к США насчет Украины

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс отвергла претензии о том, что Вашингтон в рамках украинского урегулирования якобы просит больше от Киева, чем от Москвы. Она сказала об этом в ходе брифинга, пишет РИА Новости.
«Я думаю, это очень нечестная (постановка вопроса — прим. "Ленты.ру")», — подчеркнула Брюс.
Так она ответила на вопрос о том, просят ли Штаты для урегулирования от Украины больше, чем от РФ.
Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что уступки России в рамках мирного урегулирования подразумевают прекращение огня и отказ от захвата всей территории Украины. До этого политик также рассказал, что у него есть собственный дедлайн по урегулированию конфликта на Украине, но предпочел не раскрывать его конкретные сроки.