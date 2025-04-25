В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее 10 км/ч

В России захотели ввести одно ограничение для курьеров — речь идет о запрете ездить быстрее 10 километров в час. С соответствующим предложением выступил депутат Госдумы Алексей Нечаев, передает РИА Новости.

«Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час. Игнорируют пешеходов, мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство, а нарушение всех разумных правил и границ», — заявил Нечаев.

Парламентарий уточнил, что помимо ограничения скорости, необходимо запретить движение курьеров на электротранспорте в принципе по оживленным тротуарам и парковым зонам. Соответствующее предложение уже направлено в министерство транспорта.

Ранее в Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам. Депутаты предложили построить для них отдельную инфраструктуру или перевести их на велодорожки.