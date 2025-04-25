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03:11, 25 апреля 2025Интернет и СМИ

В США предложили Киеву уступить территории вместо гарантий безопасности

WP: США предлагают Киеву уступить России территории вместо гарантий безопасности
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

В плане о мирном урегулировании украинского конфликта США предложили Киеву уступить территории, которые были освобождены ВС России. Вместо этого предложение не содержит ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО для Украины, передает издание Washington Post (WP) со ссылкой на источники, ознакомившиеся с позицией американской стороны.

«По словам людей, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма [российским], оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале.

Кроме того, в условия сделки входит присутствие европейского контингента и сил, не входящих в НАТО, для наблюдения за прекращением огня.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что то, что Россия не претендует на всю территорию Украины — это большая уступка со стороны Москвы в рамках мирного урегулирования конфликта.

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