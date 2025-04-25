В США предложили Киеву уступить территории вместо гарантий безопасности

WP: США предлагают Киеву уступить России территории вместо гарантий безопасности

В плане о мирном урегулировании украинского конфликта США предложили Киеву уступить территории, которые были освобождены ВС России. Вместо этого предложение не содержит ни гарантий безопасности, ни членства в НАТО для Украины, передает издание Washington Post (WP) со ссылкой на источники, ознакомившиеся с позицией американской стороны.

«По словам людей, знакомых со сделкой, США выдвинули предложение, которое исключит членство Украины в НАТО, включит в себя признание США Крыма [российским], оставит российской армии почти всю территорию, которую она уже захватила, и не даст никаких реальных гарантий безопасности для Украины», — говорится в материале.

Кроме того, в условия сделки входит присутствие европейского контингента и сил, не входящих в НАТО, для наблюдения за прекращением огня.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что то, что Россия не претендует на всю территорию Украины — это большая уступка со стороны Москвы в рамках мирного урегулирования конфликта.