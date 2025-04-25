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07:23, 25 апреля 2025Путешествия

В Таиланде самолет упал в море

Shot: В Таиланде самолет упал в море, пять человек погибли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Shot

Самолет упал в море недалеко от пляжа на западном побережье Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия минимум пять человек погибли. По предварительным данным, крушение произошло в городе Ча-Ам в провинции Петчабури.

Легкомоторный самолет упал в море примерно в 100 метрах от берега. На месте прибыли спасатели и все экстренные службы. Из воды достали пять тел, еще один человек в крайне тяжелом состоянии, его госпитализировали.

В марте штате Миннесота в США легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате пилот и все пассажиры погибли. Самолет вылетел из аэропорта Де-Мойн в Айове и должен был приземлиться в Миннеаполисе. Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк.

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