Shot: В Таиланде самолет упал в море, пять человек погибли

Самолет упал в море недалеко от пляжа на западном побережье Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В результате происшествия минимум пять человек погибли. По предварительным данным, крушение произошло в городе Ча-Ам в провинции Петчабури.

Легкомоторный самолет упал в море примерно в 100 метрах от берега. На месте прибыли спасатели и все экстренные службы. Из воды достали пять тел, еще один человек в крайне тяжелом состоянии, его госпитализировали.

В марте штате Миннесота в США легкомоторный самолет упал на жилой дом. В результате пилот и все пассажиры погибли. Самолет вылетел из аэропорта Де-Мойн в Айове и должен был приземлиться в Миннеаполисе. Авиакатастрофа произошла в городе Бруклин-Парк.