В «VK Видео» появился специальный раздел к годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В «VK Видео» появился раздел «80 лет Победы»

В «VK Видео» появился специальный раздел «80 лет Победы». Он приурочен к годовщине Победы в Великой Отечественной войне и содержит 260 единиц контента, посвященных ее истории, судьбам героев и событиям военных лет. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Пользователям площадки будут доступны фильмы, сериалы, документальные проекты, авторские передачи, а также прямые трансляции 9 мая, включая Парад Победы на Красной площади и шествие Бессмертного полка.



В разделе уже доступны легендарные картины от «Мосфильма», «Киностудии Горького», «СТВ» и других. Среди них: «Летят журавли», «Иди и смотри», «А зори здесь тихие», «Тени исчезают в полдень», «17 мгновений весны». Также представлены современные работы — «Белый тигр» и «Дорога на Берлин». Дополняют коллекцию авторские проекты: цикл «Жизнь Замечательных Людей» от «Ленты.ру», документальный проект «Грани победы» телеканала «Звезда» и материалы Российского общества «Знание».



Особенностью раздела станут уникальные проекты, доступные только на платформе. Например, спецвыпуск Сергея Минаева «Хронология Победы», «По местам Победы» от «VK Мест», документальный проект Владимира Соловьева «Левитан. Голос Победы» о попытках нацистов устранить легендарного диктора.



С 1 мая в разделе начнется трансляции фрагментов тематических новостных программ, а 9 мая пользователи смогут в прямом эфире увидеть ключевые события Дня Победы: парад на Красной площади, Минуту молчания и шествие Бессмертного полка.