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17:46, 25 апреля 2025Культура

Звезда популярного сериала удалила соцсети из-за травли

Звезда «Одни из нас» Белла Рамзи удалила соцсети после травли из-за внешности
Андрей Шеньшаков

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Звезда сериала «Одни из нас» по одноименной видеоигре Белла Рамзи удалила страницы в социальных сетях после жесткой критики со стороны фанатов. На данный момент ее аккаунт в X (бывший Twitter) недоступен.

Известно, что в последнее время на страницах Рамзи появлялось множество негативных и оскорбительных комментариев от поклонников оригинальной игры The Last of Us. По мнению некоторых пользователей, актриса не должна была играть роль Элли, потому что не подходит ни по внешности, ни по харизме.

«Если я просто не буду заходить в Twitter и Reddit, как делаю сейчас, все будет нормально. Раньше я действительно переживала, что не похожа на свою героиню в игре, что у меня другое телосложение», — отвечала Белла на вопрос журналиста о критике в ее адрес.

Второй сезон шоу студии HBO стартовал 13 апреля 2025 года. Его действие происходит пять лет спустя после событий первого сезона. К своим ролям в «Одни из нас» вернулись Белла Рамзи и Педро Паскаль.

Ранее стало известно, что создатели сериала продлили проект на третий сезон еще до выхода второго. Шоураннер Крейг Мазин уверен, что столько серий необходимо для раскрытия истории главных персонажей.

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