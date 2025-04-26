Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:37, 26 апреля 2025Россия

В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии

Миронов призвал сделать все, чтобы Киев не повторил Чернобыльскую трагедию
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мировое сообщество должно сделать все, чтобы Киев не повторил трагедию на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

«Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках», — указал политик.

Миронов напомнил, что эта техногенная катастрофа стала крупнейшей в истории человечества, подчеркнув, что от нее также пострадали и многие регионы России. Кроме того, добавил он, существуют риски безопасности вокруг Запорожской АЭС.

26 апреля 1986 года произошла самая масштабная и страшная катастрофа в истории ядерной энергетики — взорвался один из реакторов Чернобыльской АЭС. Начался сильный пожар, в воздух попало огромное количество радиоактивных веществ. Из-за катастрофы жителям города Припять, расположенного рядом с АЭС, пришлось в спешке навсегда покинуть свои дома, оставив все вещи.

В результате аварии радиоактивное загрязнение распространилось на площади свыше 200 тысяч квадратных километров. Больше всего пострадали Киевская и Житомирская области Украинской ССР, Гомельская область в Белорусская СССР и Брянская область в РСФСР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Выдвигаем серьезные предложения». Лавров прокомментировал переговоры по Украине и осудил Зеленского

    В Госдуме заявили о риске новой Чернобыльской трагедии

    В Ленобласти произошло массовое ДТП

    Жена лидера существовавшей 20 лет ОПГ потребовала его перевода ближе к дому

    Холеру подтвердили у второго вернувшегося из Индии россиянина

    Си Цзиньпин заявил о беспрецедентных рисках из-за технологий ИИ

    Стало известно о попадании двух подконтрольных Киеву городов ДНР в огневой мешок

    На Украине пожаловались на российские атаки при помощи нового опасного беспилотника

    Военные ВСУ убили сдавшегося в плен боевика «Правого сектора»

    Бывший сотрудник ЦРУ назвал Зеленского королевой драмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости