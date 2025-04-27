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09:14, 27 апреля 2025Мир

Российские моряки показали последствия удара США по порту в Йемене

Появилось видео последствий удара США по порту Рас-Иса в Йемене
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Появились кадры последствия удара США по порту Рас-Иса в Йемене, в результате которого пострадали российские моряки. Видео публикует Telegram-канал Shot.

На записи с палубы судна Seven Pearls видно, что жилая часть судна получила повреждения. В частности, поражающие элементы прошивали внешнюю обшивку и пробивали по несколько перегородок. «Как зашли в порт и началась выгрузка, порт был уничтожен», — рассказали моряки.

Вечером 26 апреля министр иностранных дел и экспатриантов в созданном в Сане движением «Ансар Алла» (хуситами) правительстве Джамаль Амир сообщил, что при авиаударах США по порту Рас-Иса пострадали три российских моряка. По сведениям Shot, Роман Кашпур находится в состоянии средней степени тяжести, ему должны провести операцию на глаз. Игорь Казаченко и Артем Ванин были госпитализированы с легкими ранениями.

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