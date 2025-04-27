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09:54, 27 апреля 2025Россия

Стало известно продолжение истории с поставленной на колени учителем в классе школьницей

В Братске уволили поставивших четвероклассницу на колени учителей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: WorldStockStudio / Shutterstock / Fotodom  

В Братске уволили поставивших четвероклассницу на колени учителей. Продолжение истории стало известно после комментария уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой.

Как ранее сообщало издание Ircity.ru, в деле оказался замешан не один учитель, а два. В публикации говорилось, что классный руководитель ставила детей в угол, а второй учитель якобы «проявила излишнюю инициативу», защищая коллегу, и довела ситуацию до публичного унижения ребенка — речь идет об инциденте с поставленной на колени в классе школьницей.

По данным омбудсмена, в школе назначили проведение служебной проверки, а педагогов, допустивших унижение ребенка, уже уволили.

«Оскорбления, выкрики, постановка ребенка в угол, на колени, принуждение к унижению — это не только недопустимо, это разрушает личность ребенка и подрывает доверие к школе как к месту безопасности и развития», — высказалась по факту произошедшего Афанасьева.

Уполномоченный пояснила, что подобные ситуации могут усугубить ситуацию тем, что нередко с такого отношения педагога начинается травля ребенка со стороны детей, которые начинают подражать взрослым.

«Нет ни одного оправдания тому, чтобы педагог переходил границы уважения к ученику. Никакие эмоции, никакие сложности не дают права унижать детей. Такие инциденты требуют самой строгой реакции и реальных выводов: в кадровой политике, в контроле за атмосферой в учебных заведениях, в воспитании ответственности педагогов», — заключила она.

Ранее обвинившая педагога в издевательствах мать девочки рассказала подробности инцидента. С ее слов, во время урока одноклассники ее дочери баловались и нарисовали портрет девочки, добавив к нему надпись с бранью. Школьница разорвала послание и была за это наказана педагогом.

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