В Ирландии прошел митинг с портретами Путина и Трампа

Ирландцы устроили митинг с портретами Путина, Трампа и Макгрегора

В Ирландии прошел митинг против миграционной политики действующих властей страны. На нем заметили плакат с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Independent.

Корреспондент рассказал, что многотысячное шествие прошло в Дублине. На одном из плакатов в руках митингующих были замечены портреты Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Компанию им составил экс-чемпион по смешанным единоборствам в чемпионате UFC Конор Макгрегор, который сейчас активно занимается политикой в родной стране. Сообщается, что демонстранты выступали против политики правительства в сфере миграции.

Известно, что Конор Макгрегор лично встречался с Владимиром Путиным во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Сам спортсмен рассказывал, что при встрече вручил президенту России бутылку виски.