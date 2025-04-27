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19:23, 27 апреля 2025Мир

В Ирландии прошел митинг с портретами Путина и Трампа

Ирландцы устроили митинг с портретами Путина, Трампа и Макгрегора
Ольга Коровина

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Ирландии прошел митинг против миграционной политики действующих властей страны. На нем заметили плакат с изображением президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Independent.

Корреспондент рассказал, что многотысячное шествие прошло в Дублине. На одном из плакатов в руках митингующих были замечены портреты Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Компанию им составил экс-чемпион по смешанным единоборствам в чемпионате UFC Конор Макгрегор, который сейчас активно занимается политикой в родной стране. Сообщается, что демонстранты выступали против политики правительства в сфере миграции.

Известно, что Конор Макгрегор лично встречался с Владимиром Путиным во время финала чемпионата мира по футболу 2018 года. Сам спортсмен рассказывал, что при встрече вручил президенту России бутылку виски.

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