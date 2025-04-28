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23:26, 28 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады оценил принуждение Зеленского к миру

Дубинский: Действия Трампа в принуждении Зеленского к миру страшнее санкций
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале отреагировал на отношение президента США Дональда Трампа к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

По его словам, то, что делает Трамп в отношении принуждения Зеленского к миру, «страшнее любых санкций и расследований». «Происходит уничтожение его имиджа, развенчание его статуса, обнуление влияния и поддержки – Трамп бьет намного больнее, чем какая-то блокировка счетов», — отметил Дубинский.

«Трамп бьет в самую болевую точку Зеленского, превращая его имидж в дерьмо», — заключил политик.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Он также призвал не обращаться к нему с вопросами о полуострове, так как он вошел в состав России, когда президентом был Барак Обама.

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