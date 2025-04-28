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11:38, 28 апреля 2025Мир

Еще один иностранный лидер приедет на парад 9 мая

Президент Республики Конго Сассу-Нгессо приедет на парад 9 мая
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Phill Magakoe / Pool / Reuters

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в параде на 9 Мая в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Иностранный лидер также выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, планируется подвести итоги сотрудничества между странами и «наметить дальнейшие планы».

Ранее президент Конго заявил, что мир претерпевает серьезные изменения, и Африка должна занять свое место наравне с другими народами в условиях, где все народы равны и никто не доминирует над другими. Он отметил, что отношения между Россией и Конго набирают обороты и становятся продолжением сотрудничества с Советским Союзом.

Предстоящий День Победы президент республики назвал историческим днем не только для российского народа, но и для народов всего мира, победивших нацизм и фашизм.

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