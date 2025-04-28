В Сириусе открылся крупнейший на юге России курортный кластер

Отель Mantera Supreme в Сириусе открыл первый туристический сезон

Новый отель класса люкс Mantera Supreme с клубными резиденциями Mantera Residence на федеральной территории Сириус открыл свой первый сезон. Курортный кластер является крупнейшим на юге России, передает корреспондент «Ленты.ру».

В честь открытия первого туристического сезона в Mantera Supreme 26 апреля прошел гала-ужин с участием музыкального коллектива Quatro Originals, джазовой певицы Теоны Контридзе и Антона Севидова (Tesla Boy). Вместе с тем мероприятие

послужило финалом масштабного творческого фестиваля «Чувства», в рамках которого накануне прошли «БеспринцЫпные чтения» с участием писателя Александра Цыпкина и актера Павла Деревянко.

Отель располагается в Имеретинской низменности – в этом уникальном месте обитает более 230 видов птиц. Проект в целом вдохновлен богатой флорой и фауной местности – по своей форме восьмиэтажный отель Mantera Supreme напоминает изгиб птичьего крыла. Входная группа и интерьеры залов рождают ассоциации с полетом и чувством свободы. В том же стиле выполнен и дизайн ресторанов авторской кухни, которые работают под руководством концепт-шефа Ильи Захарова. В частности, в интерьеры ресторана французской и паназиатской кухни Le Ri интегрированы цвета оперения краснокнижной гагары.

Гостям Mantera Supreme предлагается 400 фешенебельных номеров с эксклюзивными предметами искусства. Номерной фонд представлен в том числе и комнатами класса люкс и премиум с собственным бассейном и видовой террасой. Обстановка внутри

номеров выдержана в пастельных и коралловых тонах и продолжает общую концепцию. Из панорамных окон открывается живописный вид на Черное море, хребты Кавказских гор и «Сочи-парк». Для постояльцев Mantera Supreme доступен

двухуровневый спа-комплекс, 11 бассейнов, а также термальный комплекс с турецким хаммамом, финской сауной и русской баней с гималайской солью. Для детского отдыха в отеле оборудована специальная игровая комната с мягкими модулями, сухим

бассейном и VR-зоной для игры в Playstation.

На территории премиального комплекса площадью 6 гектаров, помимо отеля, располагаются клубные резиденции Mantera Residence - студии, с 1, 2, 3 спальнями и панорамные пентхаусы, конференц-центр вместимостью 1,3 тысячи человек и свыше

20 объектов отдыха и развлечений. Также здесь раскинулся ландшафтный парк с более чем 25 тысячами видов растений, включая четырехтонное бутылочное дерево, привезенное из Испании.