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14:20, 28 апреля 2025Экономика

Мишустин рассказал о нацпроекте по биоэкономике

Мишустин: РФ создает отдельный национальный проект по развитию биоэкономики
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

РФ создает отдельный национальный проект по развитию биоэкономики, стремясь к суверенитету в этой сфере. Об этом рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин, которого цитирует ТАСС.

Как объяснил премьер-министр, речь идет об инновационных решениях, связанных с использованием биологических ресурсов, живых микроорганизмов или их производных, при реализации которых получают новые виды топлива, кормовые добавки или, например, перспективные лекарства.

Целью нового нацпроекта Мишустин назвал «достижение суверенитета биоэкономики в агропромышленном и лесопромышленном комплексах, ветеринарии, промышленности, экологии, медицине и энергетике». По его словам, добившись успеха в таких разработках и их внедрении, можно дать импульс многим отраслям экономики.

Нацпроект призван объединить усилия и ресурсы для создания или модернизации конкурентных предприятий и повышения независимости страны от импорта, обеспечения экономического роста, в том числе за счет развития регионов и усиления эффективности работы отдельных отраслей, а также выполнения экологических задач, рассказала ранее эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, декан факультета экономики и управления Светлана Родионова. Ее комментарий приводил vc.ru.

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