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09:38, 28 апреля 2025Силовые структуры

Российского экс-полицейского осудили за насилие при исполнении обязанностей

На Урале суд дал 4 года экс-полицейскому за насилие при исполнении обязанностей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

На Урале суд приговорил бывшего полицейского к четырем годам лишения свободы за превышение полномчий. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Бывший участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Шалинский» признан виновным по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, осужденный избил нескольких граждан, с которыми он проводил мероприятия при исполнении своих служебных обязанностей.

Ранее в Улан-Удэ прошли обыски у начальника полиции — заместителя начальника регионального линейного отдела МВД России на транспорте Андрея Добрынина.

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