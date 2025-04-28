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17:13, 28 апреля 2025Экономика

«Русал» назван победителем международного конкурса «Горная индустрия 4.0»

Разработка «Русала» на основе ИИ победила в конкурсе «Горная индустрия 4.0»
Татьяна Романова
Татьяна Романова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глиноземный дивизион «Русала» второй год подряд стал победителем международного конкурса «Горная индустрия 4.0» в номинации «Решение на основе ИИ для горного производства». Итоги конкурса были подведены в Москве на международной выставке MiningWorld Russia.

Технология на основе комплекса моделей компьютерного зрения успешно применяется на производственных площадках Глиноземного дивизиона «Русала». Разработка позволяет выявлять потери на ранних стадиях производства, оперативно реагировать на проблемы и повышать стандарты качества продукции.

«Глиноземный дивизион активно изучает и внедряет цифровые технологии, где они действительно приносят пользу и помогают повысить производительность. Это лишь один из проектов, которые мы активно внедряем как на добывающих, так и на производственных предприятиях», — отметил директор по Глиноземному бизнесу «Русала» Яков Ицков.

Ежегодный Международный конкурс «Горная индустрия 4.0» отмечает промышленные предприятия и ИТ-компании, чьи цифровые проекты показали наибольшую эффективность и способствовали решению ключевых производственных задач.

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