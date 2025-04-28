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21:58, 28 апреля 2025Россия

Телеведущий призвал изъять дома уехавшей из России интеллигенции

Телеведущий Соловьев призвал изъять дома уехавшей из России интеллигенции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал изъять дома уехавшей интеллигенции, чтобы сделать из них «крепости для генералов и разработчиков» военно-промышленного комплекса (ВПК). Свои мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — отметил он.

Журналист считает, что работа должна быть проведена комплексно.

Ранее в Государственной Думе подняли вопрос об отношении к культурной интеллигенции, эмигрировавшей за границу и теперь возвращающейся обратно.

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