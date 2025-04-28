Телеведущий призвал изъять дома уехавшей из России интеллигенции

Телеведущий Соловьев призвал изъять дома уехавшей из России интеллигенции

Российский телеведущий Владимир Соловьев призвал изъять дома уехавшей интеллигенции, чтобы сделать из них «крепости для генералов и разработчиков» военно-промышленного комплекса (ВПК). Свои мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

«А генералов надо защищать. Если для этой цели необходимо забрать поселки и дома, оставленные испуганной интеллигенцией, уехавшей за рубеж, ну давайте превратим их в неприступные крепости с особым режимом», — отметил он.

Журналист считает, что работа должна быть проведена комплексно.

Ранее в Государственной Думе подняли вопрос об отношении к культурной интеллигенции, эмигрировавшей за границу и теперь возвращающейся обратно.