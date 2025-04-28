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12:08, 28 апреля 2025Ценности

Трусы с Бомбардиро Крокодило появились на российских маркетплейсах

Трусы с Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала появились на маркетплейсах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: Wildberries

Трусы со сгенерированными нейросетями животными и вымышленными итальянскими словами появились на российских маркетплейсах. На это обратили внимание в Telegram-канале «Бегущий по рынку».

Покупателям стало доступно нижнее белье, на котором изображены персонажи вселенной итальянского брейнрота. Так называют абсурдные мемы с животными, сгенерированными нейросетями, части тел которых заменяют на другие объекты. Мем вирусится уже несколько месяцев и собирает миллионы просмотров и лайков в соцсетях.

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В частности, россияне получили возможность приобрести мужские и женские трусы с Бомбардиро Крокодило, Тралалело Тралала, Шампанзини Бананини, Баллериной Капучино и другими брейнрот-персонажами.

Ранее стало известно, что фанатское творчество вывело итальянский брейнрот за пределы нелепых роликов в TikTok. Персонажам начали придумывать свои сюжеты и истории с кроссоверами, из которых постепенно сложилась целая вселенная. Есть несколько форматов, в которых фанатское сообщество ее расширяет.

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