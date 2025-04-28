В еще двух российских аэропортах ввели план «Ковер»

Росавиация: В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения

В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

План «Ковер» в нижегородском Стригино действует с 10:18 по московскому времени. А ярославская авиагавань Туношна не принимает и не отправляет рейсы с 10:26.

Уточняется, что ограничения действуют для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

UPD: В 11:10 Росавиация сообщила, что оба аэропорта возобновили работу.

Ранее 28 апреля аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал прием рейсов из-за атаки дронов на Ленинградскую область. За время почти двухчасовой паузы на запасные аэродромы ушли 17 лайнеров.

Тем временем над регионом сбили два беспилотника. Никто не пострадал, разрушений также не было.

