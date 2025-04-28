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18:27, 28 апреля 2025Мир

В Конгрессе США призвали перестать считать американцев тупыми

Newsweek: Сенатор Сандерс призвал перестать считать американцев тупыми
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Необходимо перестать считать американцев тупыми. С таким призывом выступил беспартийный сенатор Берни Сандерс в ответ на заявление своей коллеги-демократа Элиссы Слоткин. Его слова передает журнал Newsweek.

«Американский народ не так глуп, как думает мисс Слоткин», — ответил он на слова конгрессвуман, назвавшей нынешнюю администрацию президента США Дональда Трампа олигархией.

Ранее российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, отказался считать американцев тупыми. По его словам, у США можно много чему научиться.

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