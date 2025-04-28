В Приморье арестовали 62 объекта недвижимости в пользу Минобороны

Арбитражный суд Приморья арестовал 62 объекта недвижимости во Владивостоке

Арбитражный суд Приморского края арестовал 62 объекта недвижимости в бухте Улисс во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил заявление заместителя генпрокурора в защиту интересов России в лице Минобороны. Ведомство добивается возвращения в государственную собственность объектов недвижимости, которые ранее принадлежали Минобороны и проданных в разные годы, а также возвращения уплаченных за них средств.

Ранее стало известно, что дом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова захотели снести. Роскошное поместье стоимостью два миллиарда рублей расположено в поселке Панкратово Тверской области на берегу Волги. Недвижимость была возведена незаконно, без разрешения на застройку участка.