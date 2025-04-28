В России высказались о важности вопроса Крыма при переговорах с Украиной

Депутат Чепа: Признание Крыма российским — важный, но вынужденный шаг Украины

Признание Крыма частью России станет позитивным, хоть и вынужденным шагом со стороны Украины, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он подчеркнул, что без этого вести переговоры о мирном соглашении практически невозможно.

«Мы помним, что еще несколько дней назад слышали крайне резкие заявления президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма. Теперь, под давлением президента США Дональда Трампа, он постепенно меняет свою позицию. Это понятно. Без решения вопроса Крыма будет крайне непросто вести переговоры о мирном соглашении», — заметил политик.

Он назвал признание Крыма российским важным шагом. Но уточнил, что дальше необходимо будет обсудить вопросы безопасности граждан, проживающих на этой территории.

«Для меня, как и для большинства россиян, не важно, признает Зеленский Крым или нет. Но это существенный этап переговорного процесса. И дальше, шаг за шагом, Украина вынуждена будет принимать условия, которые гарантируют безопасность гражданам этих территорий, а также безопасность в Европе в целом», — заключил Чепа.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым. Он также призвал не обращаться к нему с вопросами о полуострове, так как он вошел в состав России, когда президентом был Барак Обама.