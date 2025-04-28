В России стали массово срезать линии связи

«РБК»: Операторы заявили о росте числа случаев срезания линий связи в РФ

Региональные операторы заявили о росте числа случаев срезания проводов, подвешенных на опорах ЛЭП для подключения к интернету частных домов. Об этом пишет «РБК».

Проблему озвучил советник по вопросам госрегулирования челябинского оператора «Интерсвязь» Дмитрий Чудиновских во время недавно завершившегося форума MUSE. По данным издания, учащение случаев срезания линий связи связано с изменениями тарифов «Россетей» за использование инфраструктуры.

По словам главы ассоциации «Ростелесеть» Олега Грищенко, прежде операторы платили за использование опоры, на которой могли разместить свой кабель и прикрепить абонентские линии. Однако сейчас «Россети» требуют плату за каждый кабель. Чтобы решить проблему, необходимо дать абонентским линиям официальный статус и добиться их бесплатного размещения.

Ранее компания DMTEL назвала лидера по качеству связи в Московской области. Им оказался Билайн.