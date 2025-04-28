Вероятность войны между Китаем и Тайванем оценили

Востоковед Котков: КНР не станет атаковать Тайвань при угрозе вмешательства США

Китай (КНР) может попытаться взять Тайвань под контроль военным путем, но только тогда, когда США не сможет вмешаться в этот конфликт, считает востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Китай будет брать Тайвань военным путем, но только тогда, когда союзники Тайваня, то есть США и их сателлиты по тем или иным причинам не смогут оказать Тайваню помощь», — сказал Котков.

Он пояснил, что Китаю необходимо подгадать момент, в который ни одна из больших держав не сможет вмешаться в этот конфликт.

Потому что США просто так Тайвань не отдадут. Поэтому Китай, естественно, к этому готовится, они понимают, что все возможности присоединить его мирным путем исчерпаны Кирилл Котков востоковед

США могли бы сдать Тайвань в обмен на большие уступки со стороны Китая, но такое вряд ли возможно, предположил востоковед. По его мнению, к военному противостоянию с США Китай на сегодняшний момент не готов.

«Китай будет всячески уклоняться от открытого военного конфликта с США, если те, конечно, его каким-то образом не спровоцируют», — считает эксперт.

Как ранее заявил постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй, государственный департамент США усилил поддержку политических амбиций Тайваня. Поводом для заявления стало удаление фразы с сайта госдепа о том, что США не поддерживает независимость Тайваня.

1 апреля 2025 года Китай объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня. Это серьезное предупреждение для сепаратистских сил, заявляла китайская сторона.

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на министерство обороны Тайваня, дата потенциального китайского вторжения — 2027 год.

