Возлюбленная Павла Дурова снялась в бюстгальтере

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в бюстгальтере и мини-юбке

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова показала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась у бассейна под открытым небом неподалеку от моря. Она позировала перед камерой в белом костюме бренда одежды для йоги и фитнеса Alo Yoga. Так, наряд состоял из бюстгальтера на тонких бретелях и мини-юбки на резинке.

Также девушка надела укороченную черную кофту на молнии, нанесла на губы розовую помаду и выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels.

Ранее в апреле Юлия Вавилова также позанималась спортом в откровенном наряде.