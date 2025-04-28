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08:49, 28 апреля 2025Россия

Язвы и сыпь появились на теле россиянки после двух принятых таблеток

В Тюмени у жительницы появились язвы и сыпь после аспирина и ибупрофена
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У жительницы Тюмени после приема парацетамола и двух таблеток появились язвы на теле и сыпь. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, после приема двух таблеток 28-летняя россиянка проснулась ночью от жуткой боли и зуда на голове с температурой 39 градусов. Ее губы распухли, а на всем теле появились язвы. Девушка вызвала скорую.

Врачи диагностировали у жительницы Тюмени тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы синдром Лайелла. Когда ее госпитализировали, пациентка не могла есть и пить из-за сильной боли.

Сама россиянка утверждает, что врачи нашли у нее микоплазменную пневмонию. Девушка считает, что переболела вирусом второй раз, так как в ее организме нашли антитела. При этом сыпь и язвы появились из-за сильной аллергии.

Ранее в Москве две школьницы приняли таблетки от неизвестных и оказались в больнице. Две девочки 13 и 15 лет решили поехать из Рязани в Москву втайне от родителей. В столице они направились в «Москва-Сити», где познакомились с молодыми людьми. Неизвестные предложили угостить школьниц таблетками.

ЖЗЛ
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