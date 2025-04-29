Американский конгрессмен Джо Уилсон поддержал идею вступления Украины в НАТО

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что поддерживает идею вступления Украины в НАТО. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Видео беседы опубликовано в Telegram-канале пранкеров.

Уилсон отметил, что не согласен с тем, что членство Украины в альянсе невозможно, и привел в пример Швецию, которая неожиданно для него вступила в НАТО: «В нашей жизни мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от 200 лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО», — отметил он.

Конгрессмен также не согласился с тем, что расширение НАТО провоцирует Россию. Кроме того, Уилсон высказался о возможном прекращении огня на Украине, отметив, что в таком случае на территории страны должны быть размещены миротворцы. Он подчеркнул, что не поддерживает идею уступки территорий, но если это произойдет, считает необходимым присутствие международных сил.

Ранее Вован и Лексус опубликовали разговор с главой Democracy Research Institute Учей Нануашвили. Он рассказал о сложностях с финансированием оппозиции в Грузии из-за закона об иноагентах и раскрыл схему получения денег в обход запретов официальных властей.