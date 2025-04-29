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15:40, 29 апреля 2025Культура

Два культовых музыканта не сработались из-за ламы

Певцы Майкл Джексон и Фредди Меркьюри не смогли сработаться из-за домашней ламы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Лидер группы Queen Фредди Меркьюри и американский поп-певец Майкл Джексон не смогли сработаться из-за домашней ламы по имени Луи. Об этом пишет New York Post.

Отмечается, что культовые исполнители были поклонниками друг друга. «Меркьюри хотел двигаться в более танцевальном направлении, поэтому они совместно записали три трека в домашней студии Джексона в Энсино, Калифорния», — говорится в материале.

Однако в итоге ни одна из композиций не вошла в дебютный сольный альбом лидера Queen. Предположительно, Меркьюри не выдержал эксцентричного поведения Джексона. «Думаю, последней каплей стало то, что Майкл привел свою домашнюю ламу в студию. Думаю, Фредди как-то обиделся на это», — рассказал рок-звезда Джо Берт.

После этого солист Queen позвонил своему менеджеру. «Меркьюри позвонил мне и сказал: «Майами, дорогой, ты можешь приехать? Ты должен вытащить меня отсюда, я записываюсь с ламой», — вспоминал продюсер в документальном фильме «Фредди Меркьюри: Великий притворщик».

Ранее записи неизданных треков Майкла Джексона были обнаружены в Сан-Франциско.

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